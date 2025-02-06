شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تهجير الفلسطينيين..مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الخارجية الكويتية ، اليوم الخميس، الموقف المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفق "كونا ".

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان صحفي، رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه لما تشكله تلك الخطوات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديد لأمن واستقرار المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وكانت المملكة السعودية قد أصدرت بيانا، أمس الأربعاء ، تقول فيه إن موقفها من تأسيس دولة فلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع، وذلك فى رد لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الإسرائيلى بنيايمين نتنياهو، حيث زعم الرئيس الأمريكى أن السعودية لم تطالب بحل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مقابل تطبيعها العلاقات مع دولة الكيان.