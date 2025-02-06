شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تدين خطة الرئيس الأمريكى "للملكية" والتطهير العرقى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت إيران خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن غزة، ووصفتها بأنها هجوم على القانون الدولي وتدعم أهداف إسرائيل في القضاء على فلسطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حسبما أوردت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم الخميس، إن الخطة التي تقترح تهجير الفلسطينيين بالقوة من غزة، هي "مروعة" وتتوافق مع أهداف إسرائيل الطويلة في إلغاء الوجود فلسطين.

وأكد بقائي، أن هذه الخطة تشكل انتهاكًا غير مسبوق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الفلسطينيين، الذين قاوموا لعقود من الاحتلال، لن يسمحوا للولايات المتحدة وإسرائيل بمحو هويتهم وتاريخهم.

وكان ترامب قد كشف عن خطته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول، حيث قال إن الفلسطينيين "سيحبون مغادرة" غزة.

وطرح الرئيس الأمريكي فكرة أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة طويلة الأمد على القطاع، بهدف إعادة بنائه وتطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقد أثار ذلك مخاوف من إمكانية حدوث تطهير عرقي، مع خوف المنتقدين من أن يؤدي ذلك إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية.