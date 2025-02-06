شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. كشف ملابسات فيديو تتبع شخص لسيدة ومحاولته دخول شقتها والان نبدء بالتفاصيل

فيديو تتبع سيدة من شخص في مصر

مقيم بمنطقة الطالبية في الجيزة

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخص بتتبع سيدة حال دخولها العقار محل سكنها ومحاولته دخول شقتها.وأشارت إلى أنه تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، مشيرة إلى السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو تقيم بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.وأفادت السيدة أنه بتاريخ 4 فبراير الجاري، وحال عودتها لمسكنها تلاحظ قيام أحد الأشخاص بتتبعها، ودلوفه للعقار محل سكنها ومحاولته دفع باب شقتها.وتمكنت السيدة في تلك الأثناء من غلق الباب، وفر الشخص هاربًا، فنشرت الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتقدم ببلاغ في هذا الشأن.وأكدت الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتة إلى تحديد المذكور وضبطه وهو عاطل مقيم بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة.وبسؤال أهليته أفادوا بأنه مصاب بتأخر وإعاقة ذهنية، وسابقة ضبطه بمعرفة بعض الأهالي في واقعة مماثله وصُرف لحالته المرضية.