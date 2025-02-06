شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أيرلندا يرفض اقتراح ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس عن رفضه لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين فى دول أخرى، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين.

وقال هاريس - في تصريحات نقلتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - إن تصريحات ترامب "مقلقة للغاية" وهناك حاجة إلى حل الدولتين، حيث أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لديهما الحق في العيش بدولتين في أمان جنبا إلى جنب .. مشيرا إلى أن أي فكرة متعلقة بتهجير سكان غزة إلى أي مكان آخر ستكون متناقضة بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي الدولي.

وأضاف هاريس قائلًا " من المهم أن توضح الولايات المتحدة تصريحات ترامب، لأن المجتمعات الدولية بذلت جهدًا كبيرًا الآن في وقف إطلاق النار".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن - خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - عزمه السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين وأن الولايات المتحدة هي من ستتولى السيطرة على القطاع.