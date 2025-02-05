الخليج اليوم .. الخارجية الفلسطينية: الموقف السعودي تجاه فلسطين ثابت وصلب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، حالة جدل مصحوبة برفض سعودي - عربي، أكدت الخارجية السعودية، أن الموقف السعودي من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت لا يتزعزع، مشددة على أن لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وتعليقاً على التفاعل السياسي السعودي الذي أكدته الرياض فوراً بعد تصريحات الرئيس ترمب، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية للعربية إن الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية ثابت وصلب، مثمنة مواقف السعودية والأردن ومصر بعد تصريحات ترمب.

إلى ذلك، وصف مستشار الرئيس الفلسطيني للعربية الدكتور محمود الهباش بأن الموقف السعودي سيشكل الأرض الخصبة لمواجهة خطة ترمب، مقترحاً على ترمب إعادة تشكيل سكان غزة إلى أراضيهم في مناطق 48.

وبينما لا تزال تداعيات تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، متواصلة بين الأوساط الفلسطينية والعربية، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين.

وشدد في بيان على أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية، كما "ثمن موقف السعودية الرافض للضم والتهجير والاستيطان"، وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي تنديدات دولية عدة.