شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي": أكثر من مليوني شخص في غزة بحاجة إلى المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

إعادة الإعمار

الدمام - شريف احمد - أكد نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية، وسط نقص حاد في الغذاء وانعدام مصادر الدخل، وهم بحاجة إلى المساعدات في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.وأضاف أن البرنامج يدير نحو 20 مخبزًا في مختلف المناطق، ويعمل على زيادة الإنتاج لمواكبة الاحتياجات المتزايدة. كما يوفر البرنامج وجبات ساخنة عبر مطابخ ميدانية، ويقدم مساعدات غذائية للأطفال، إلى جانب توزيع مساعدات نقدية لدعم الأسر المحتاجة. وأكد البرنامج استمراره في إزالة الركام وإصلاح الطرق الرئيسة لتسريع وصول المساعدات.وشدد سكاو على الحاجة الملحة لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن السكان يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل رغم بعض بوادر الأمل.وأشار البرنامج إلى ضرورة استعادة التدفقات التجارية إلى غزة وتوفير السيولة النقدية للسكان لتمكينهم من شراء الاحتياجات الأساسية. كما يستعد لإرسال أكثر من 30 ألف طن من الغذاء شهريًا؛ بهدف الوصول إلى 1.4 مليون شخص، بالتعاون مع وكالات إنسانية أخرى مثل الأونروا.وحذر البرنامج من أن الاستجابة الإنسانية الحالية غير كافية، مشددًا على الحاجة إلى تدفق كميات كبيرة من المساعدات وتوفير بيئة آمنة لعمل الفرق الإغاثية.