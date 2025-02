شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الضفة وغزة تشكلان إقليم الدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

موقف #المملكة ثابت وراسخ لا يتزعزع.. أكد #ولي_العهد في افتتاح جلسة الشورى 18 سبتمبر 2024 أن المملكة لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية#اليوم #فلسطين #غزة

الدمام - شريف احمد - شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكدت الأمانة العامة في بيان أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.