شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 40 داعشيا في عملية عسكرية للقوات الصومالية بمحافظة بري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل حوالي 40 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأصيب آخرون في عملية عسكرية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب الصومالية لولاية بونتلاند في جبال عل ميسكاد بمحافظة بري.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الضباط - الذين قادوا العملية العسكرية - القول إن معظم قتلى الإرهابيين في العملية العسكرية هم من المقاتلين الأجانب في صفوف داعش الإرهابي.



وأضافوا أن قوات تسيطر حاليا على جميع المواقع التي طالتها العملية العسكرية، مؤكدين الاستمرار حتى يتم القضاء على فلول العناصر الإرهابية.