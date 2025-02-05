شكرا لقرائتكم خبر عن في إشارة لخطة ترامب بشأن غزة.. الأمم المتحدة: التهجير القسرى يعد تطهيرا عرقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أي تهجير قسري للأشخاص يعد تطهيرا عرقيا، مشيرا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأضاف دوجاريك، أن هناك حاجة ملحة لتوفير المأوى للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك الآلاف من حالات سوء التغذية في قطاع غزة.

وأوضح "علينا أن نواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن"، مشددا على أنه ليس مقبولا العودة إلى مزيد من الموت والدمار في قطاع غزة