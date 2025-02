شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 24 للوقود.. 237 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم، 237 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة عن طريق منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم، من بينها 24 شاحنة وقود.

وأوضح مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي الشاحنات التي أدخلت إلى قطاع غزة بلغ 3380 شاحنة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، من بينها 3142 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية، و238 شاحنة وقود وغاز الطهي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1886357337251754018?ref_src=twsrc%5Etfw مساعدات إنسانية وإغاثية وأفاد المصدر بأن معبر رفح البري استقبل اليوم 25 مصابًا فلسطينيًا و19 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.