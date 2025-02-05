شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف تحت ركام المنازل.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 47.552 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47.552 شهيدًا و 111.629 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 12 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع، اُنْتُشِلُوا من مناطق متفرقة، إضافة إلى إصابة 11 فلسطينيًّا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ما يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة.استشهد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الشوكة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وفي مدينة أريحا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية منازل في منطقة عقبة جبر، وشردت سكانها، فيما واصل عشرات المستوطنين، توسيع بؤرة استيطانية قرب قرية الجفتلك شمال المدينة، في ظل اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.