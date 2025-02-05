شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف جميع الأنشطة.. إغلاق ميناء الغردقة البحري بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر بمصر، اليوم ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.وأفاد رئيس الهيئة المهندس محمد عبد الرحيم، في بيان اليوم بأنه تم إيقاف جميع الأنشطة البحرية لضمان سلامة الملاحة البحرية.كما تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء.