شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ميناء العريش البحري، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في بيان له، بأن الهيئة أغلقت الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال الجوية. قناة السويس سبق وأغلقت هيئة قناة السويس، ميناء العريش البحري الأسبوع الماضي أمام حركة دخول السفن وخروجها، بسبب التقلبات الجوية التي تتعرض لها شمال سيناء.

وأُعيد فتح الميناء أمام حركة الملاحة البحرية فور تحسن الأحوال الجوية.