شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: لا يمكن لترامب ونتنياهو الاتفاق على احتلال غزة وتهجير أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا إنه لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله الرئيس دونالد ترامب، متسائلا ما إذا كان قد فكر أين سيعيش الفلسطينيون بأي بلد غير بلدهم.

واعتبر أنه لا يمكن قبول أن يلتقي الرئيس الأمريكي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ويتفقا على احتلال غزة وتهجير أهلها

وشدد على أن من عليه الاعتناء بغزة هم الفلسطينيون وما يحتاجونه هو إعادة إعمار كل ما تم تدميره