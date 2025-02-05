شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى المكلف: نسعى لحكومة منسجمة والأولوية إعادة بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إنه يعمل حاليا على تأليف حكومة تكون منسجمة، موضحا أنه لن يسمح بأن تحمل الحكومة في داخلها أي إمكانية لتعطيل عملها بأي شكل.

وأضاف، في أعقاب لقاء أجراه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، "أؤمن تماما بأهمية الأحزاب لكن في هذه المرحلة اخترت تغليب العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية"

وأوضح أن الأولوية لديه هي وضع لبنان على طريق إعادة بناء الدولة.

وأضاف "أعمل على تأليف حكومة إصلاح وذات كفاءات وتتسم بدرجة عالية من الانسجام"