شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تعاون بين البرلمان العربى والمجلس الفيدرالى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، ورئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، مذكرة تعاون تشمل تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية المختلفة، وتبادل الخبرات التشريعية وزيارات الوفود البرلمانية، ودعم تنفيذ مخرجات منتدى التعاون العربي الروسي القائم بين جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية.

كما نصت مذكرة التعاون على إطلاق مشاورات بشأن إنشاء آلية مؤسسية للتعاون البرلماني العربي-الروسي، حيث اتفق الجانبان - من حيث المبدأ - على تأسيس منتدى برلماني عربي روسي، بحيث يمثل إطارا مؤسسيا لعلاقات برلمانية منتظمة بين الجانبين، كما اتفقا على إطلاق المشاورات على الفور سعيًا لتأسيس هذا المنتدى في أقرب وقت.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، خلال لقاء محمد اليماحي، والوفد المرافق له مع رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو، بمقر المجلس في موسكو، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس البرلمان العربي إلى روسيا الاتحادية، تلبيةً للدعوة الواردة من رئيسة المجلس.



وسعيًا لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، ناقش اليماحي، ورئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، انضمام البرلمان العربي بصفة مراقب إلى المنتدى البرلماني لتجمع دول "البريكس"، الذي انضمت إليه العام الماضي كلٌ من: جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما ناقش الجانبان انضمام البرلمان العربي بصفة مراقب إلى الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، وهو الأمر الذي أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي دعمها التام له.

وأعرب اليماحي، خلال اللقاء، عن شكر وتقدير البرلمان العربي للمجلس الفيدرالي الروسي على دعمه الدائم للقضية الفلسطينية، خاصة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي واستخدامه كافة أصواته الممنوحة له لتأييد البند المتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل دائم، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا الموقف المُشرِف حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مجددة التأكيد على موقف بلادها الرافض بشدة للتهجير القسري للفلسطينيين، ومشددة على أنه لا يحق لأي طرف تقرير مصير شعب بأكمله يقع تحت الاحتلال.

وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس البرلمان العربي الدعوة لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي لزيارة البرلمان العربي في القاهرة وإلقاء كلمة أمام إحدى جلساته العامة، وهو الأمر الذي رحبت به رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي ووعدت بتلبيته في أقرب وقت ممكن.

وقام وفد البرلمان العربي بجولة تفقدية في مبنى المجلس الفيدرالي الروسي وقاعة جلساته الرئيسية.