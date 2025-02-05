دبي.. رايز إستوديوز تكشف عن إنتاج أحدث أفلامها "Love Conquers All"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبو ظبي: أعلنت "رايز إستوديوز"، وهي شركة ترفيه مقرها دبي تدفع للاستثمار بقطاع المحتوى في الأسواق الإقليمية، عن بدء إنتاج أحدث أفلامها الروائية الطويلة "Love Conquers All"، الفيلم من تأليف المخرجة دانيال عربيد، وبطولة النجمة الفلسطينية هيام عباس، يشاركها البطولة الموهبة الصاعدة محمد أمين بن راشد، إلى جانب نخبة من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين سوزان، أرملة ستينية تعيش في بيروت، وعثمان، مهاجر سوداني شاب. يتعمق الفيلم في قصة حبهما، التي تطورت وسط الفوضى والاختلافات الثقافية والأحكام الاجتماعية المسبقة، ليسلط الضوء على قوة الروابط الإنسانية في تحدي هذه الاختلافات. يعالج الفيلم الذي تنتجه كل "رايز إستوديوز"، بالتعاون مع "إيزي رايدرز فيلمز"، و"أباوت برودكشنز"، قضايا مهمة مثل الهجرة، الهوية، وتحدي الأعراف الاجتماعية، وذلك بأسلوب سرد جريء ورؤية سينمائية معاصرة.

يشترك في إنتاج الفيلم كل من عمر القاضي وناديا تورينسيف ممثلين عن شركة "إيزي رايدرز فيلمز" الفرنسية، وجورج شقير ممثلاً عن شركة " أباوت برودكشنز" اللبنانية، بالإضافة إلى زياد سروجي كمنتج مشارك عن شركة "رايز إستوديوز". والجدير بالذكر، أن "أر تي إيه" اشترت الفيلم مسبقًا ليعرض في الشرق الأوسط. يحظى الفيلم بدعم من "هوبيرت بالز" و"يورب فوند"، و"إيميج دو لا فرانكوفوني فوند". فضلاً عن ذلك، فقد حصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم جوائز سوق البحر الأحمر. تجري عمليات تصوير الفيلم التي تستغرق 21 يومًا في استوديوهات " مونتجواي" في منطقة سان دينيه بباريس، حيث تتولى سيلين بوزون (المرشحة لجائزة لوميير 2018 عن فيلم Félicité) إدارة التصوير الفيلم.

في هذا السياق أوضحت أماندا تورنبول، الرئيس التنفيذي والمؤسس لرايز إستوديوز أن الطلب العالمي على السرد القصصي الأصيل الذي يعكس العمق الثقافي، قد ازداد بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. لافتةً إلى أن ارتفاع شعبية المحتوى العربي بمعدل 13 ضعف منذ عام 2020. وأضافت: "يلبي فيلم " Love Conquers All "، هذا الطلب المتزايد من خلال تقديم قصة لا ترتقي بالسرديات المؤثرة فحسب، بل تتخطاها لتصبح عملاً فنيًا يربط بين جماهير المنطقة والعالم".

يجري تصوير الفيلم حاليًا في استوديوهات مونتجواي في باريس، ومن المقرر طرحه في الربع الثاني من عام 2025، وستتولى شركة "جي إتش أر فيلمز" إدارة توزيعه في فرنسا.