شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى: إعادة بناء غزة فى وجود السكان غير واقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، إن من يرفض قول الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة لا يملك رؤية واقعية للشعب الفلسطيني، موضحا أنه من غير الممكن إعادة بناء غزة في وجود السكان.

وأضاف والتز أن "القول إننا يمكننا إعادة بناء غزة بينما الناس يقيمون هناك هو أمر غير واقعي"، معتبرا أن خطة ترامب بشأن غزة تدفع دول المنطقة لإيجاد حلول.