شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية غرب بردلة بالأغوار الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى مستوطنون اليوم الأربعاء، على رعاة ماشية أثناء رعيهم مواشيهم غرب قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من المستوطنين المسلحين من البؤرة الاستعمارية غرب القرية، اعتدوا على أحد المواطنين، أثناء رعيه ماشيته بالمنطقة.

ومنذ شهر، أقام المستطونون بؤرة جديدة غربي القرية، وبدأوا بالتوسع، والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بحماية من جيش الاحتلال.