الخليج اليوم .. السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن السماح للشركات الأجنبية المشغلة للرحلات الخاصة (بالطلب)؛ نقل الركاب داخلياً في المملكة على طائراتها، بدءًا من مطلع مايو المقبل.

تستهدف الهيئة تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.