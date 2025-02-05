شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تفاجئ العالم برد غير متوقع على "طوفان الأقصى" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة متابعات:

حظي الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في واشنطن، الثلاثاء، بردود فعل مرحبة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وأعرب وزير البناء والإسكان، زئيف الكين، عن اعتقاده بأن "الفلسطينيين سيوافقون" على ما قاله ترامب، "إذا عُرضت عليهم خطة إعادة توطين في مكان آخر في العالم".

وأضاف أن هناك "طلبا كبيرا على الأيدي العاملة"، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة "وسائل ضغط على الأردن ومصر"، اللتين تتلقيان مساعدات كبيرة من واشنطن.

أما زير المالية الإسرائيلي، اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، فتعهد بالعمل على "دفن" فكرة الدولة الفلسطينية "الخطيرة بشكل نهائي".

وأضاف في كلمة مصورة عبر حسابه على تلغرام: "الخطة التي قدمها الرئيس ترامب أمس (الثلاثاء)، هي الرد الحقيقي على السابع من أكتوبر