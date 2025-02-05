شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تصريحات ترامب.. رئيس وزراء استراليا يؤكد مجددا دعم بلاده لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء مجددا دعم بلاده لحل الدولتين في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في نسختها الإنجليزية، عن ألبانيز قوله - في تصريحات له - "إن موقف استراليا بشأن القضية الفلسطينية ثابت من اليوم الأول"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تدعم حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على القطاع.