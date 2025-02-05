عودة الثنائي المميز في الموسم الثاني من "الصفقة"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: يعود مسلسل "الصفقة" الشهير على نتفليكس بموسم ثانٍ مليء بالأحداث المشوّقة. في هذا الفصل الجديد، نستكشف أبعادًا أعمق في حياة فريدة (روان مهدي) ومنيرة (منى حسين)، حيث تواجهان تحديات تحقيق التوازن بين طموحاتهما المهنية وحياتهما الشخصية وضغوط المجتمع خلال حقبة الثمانينيات في الكويت.

في الموسم الجديد، يأخذنا المسلسل إلى ما وراء عالم البورصة، حيث تتصاعد الأحداث مع سعي فريدة ومنيرة لإثبات نفسيهما وترسيخ مكانتهما كسيدتين بارزتين في عالم المال والأعمال. ورغم طموحاتهما الكبيرة، فإن التحديات التي تواجهانها لا تقتصر فقط على المنافسة في هذا المجال، بل تمتد لتكشف عن عمق الروابط التي تجمع بينهما، والتي تمنحهما القوة لمواجهة الصعاب.

من إخراج جاسم المهنا، بالتعاون مع المخرج والمنتج عبدالله بوشهري، وفكرة نادية أحمد؛ يقدم هذا الموسم سيناريو مشترك من تأليف آدم سوبل، آن سوبل ونادية أحمد. ويعود فيه نجوم الموسم الأول للتألق، وفي مقدمتهم روان مهدي ومنى حسين، ومحمد المنصور، وجاسم النبهان، وفيصل العميري، وحسين المهدي، وريان دشتي، كما ينضم إليهم في هذا الموسم الجديد مجموعة من الوجوه المبدعة مثل: حمد أشكناني، أسمهان توفيق، مي البلوشي، سليمان البسام.

يُعرض الموسم الثاني حصريًا على نتفليكس في 13 فبراير 2025، ليأخذنا في رحلة درامية مميزة تجسد طموح المرأة الكويتية خلال فترة مليئة بالتغيرات المتسارعة، ويحكي قصة مثابرة وإصرار لتحقيق الأحلام مهما كانت التحديات.