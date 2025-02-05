شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ولبنان يبحث علاقات التعاون وعددًا من القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، خلال لقائه، الثلاثاء في بيروت، مع نواف سلام رئيس الوزراء المكلف في لبنان، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الوزراء القطري - خلال الاجتماع، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية - عن تطلع دولة قطر لاكتمال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في التقدم والتنمية والازدهار.