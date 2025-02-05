شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وطاجيكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون الإقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل الثلاثاء، مع وزير التنمية الاقتصادية والتجارية لدى جمهورية طاجيكستان زافقى زافقيزاده تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد العجيل - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - حرص الكويت على تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الصديقة مشيدا بما تمتلكه طاجيكستان من موارد وفرص استثمارية واعدة.

من جهته أعرب زافقيزاده عن تقدير بلاده للعلاقات الوطيدة مع الكويت مؤكدا رغبة طاجيكستان في جذب الاستثمارات الكويتية وتعزيز التبادل التجاري مستعرضا الخطط التنموية في بلاده ومجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات الاقتصادية لكلا البلدين لاسيما في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة علاوة على بحث سبل تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز بيئة الأعمال.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الاتصالات بين غرف التجارة والشركات من كلا البلدين لتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار كما تم التطرق إلى إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في المستقبل القريب بغية تقوية الروابط التجارية والصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.