شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الوضع في مخيم جنين بالضفة الغربية يتخذ منحى كارثيًا والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال في جنين

تدمير 100 منزل فلسطيني

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يأخذ "منحى كارثيًا"، جراء الدمار الذي لحق بالعديد من المساكن والمباني فيه جراء العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة.وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما للصحفيين في جنيف، إن الوضع في المخيم يتخذ منحى كارثيًا، وأن أجزاء كبيرة منه دُمرت بالكامل في سلسلة من التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا كبيرًا في الضفة الغربية في 21 يناير للقضاء على المقاتلين الفلسطينيين في منطقة جنين التي تشهد منذ فترة طويلة أنشطة مسلحة.وقال جيش الاحتلال يوم الأحد إنه قتل ما لا يقل عن 50 مقاتلًا منذ أن بدأ العملية، في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن القوات الإسرائيلية قتلت 70 شخصًا في المنطقة منذ بداية العام.وخلال العملية عمدت قوات الاحتلال إلى هدم وتفجير المباني في مخيم جنين للاجئين المجاور لمدينة جنين.قالت توما التي كانت تتحدث من عمَّان: "تشير التقديرات إلى أن 100 منزل دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة جراء عملية الاحتلال الإسرائيلي.وأضافت: "لقد تحمل سكان هذا المخيم على وجه الخصوص ظروفًا تفوق القدرة على الاحتمال، فقد وقعت التفجيرات يوم الأحد عندما كان من المفترض أن يعود الأطفال إلى المدرسة".وقالت فيما يتعلق بالأونروا: ما زالت 13 مدرسة في المخيم والمناطق المحيطة به مغلقة، وأثر ذلك على 5000 طفل في تلك المنطقة.وأشارت إلى أن خدمات الأونروا داخل مخيم جنين انقطعت عدة أشهر، ثم توقفت تمامًا في أوائل ديسمبر.وقالت الأونروا إنها لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن تفجير المباني، بعد انقطاع الاتصال بين موظفيها وسلطات الاحتلال.