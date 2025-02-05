شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد حرص بلاده على التعاون مع اليونيسكو بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص حكومة بلاده على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في العديد من المجالات والبرامج التي تضطلع بها المنظمة.



وأشار السوداني - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إلى الحاجة لاستمرار عمل اليونيسكو في الموصل، وإعادة إحياء تراثها وآثارها التي استباحتها عصابات (داعش) الإرهابية.



وأكد أهمية التعاون بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي العراقية مع اليونيسكو، وعلى وجه الخصوص الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فيما يتعلق بتطوير برامج الذكاء الصناعي والأمن السبراني، وتخصيص مقعد للجامعات العراقية في اليونيسكو، مثمنا جهود اليونيسكو في مجال الثقافة والتعليم وحماية الآثار والتراث على مستوى العالم، وجهودها في الكثير من القضايا المتعلقة بالعراق.