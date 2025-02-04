شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد مصري أردني على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

47.540 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.وتناول الاتصال سُبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47.540 شهيدًا و111.618 جريحًا بينهم أطفال ونساء وحالات خطيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 22 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 20 شهيدًا منتشلًا، وشهيدان متأثران بإصابتهما، و6 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأكدت الوزارة الفلسطينية وجود آلاف الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة.

في نفس السياق نفسه، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات، ومناطق متفرقة شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشرق مدينة خان يونس، مخلّفة دمارًا في ممتلكات الفلسطينيين.