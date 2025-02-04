شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 19 شهيدا من مقبرة عشوائية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، انتشال جثامين 19 شهيدا، من مقبرة عشوائية في شارع الثورة غرب مدينة غزة.



وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ بالدفاع المدني في مخيم جنين، من اخلاء شاب مصاب في بناية مهدمة في حارة الدمج بالمخيم ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان ، أنه تم اخلاء الشاب من خلال حفر نفق للوصول إلى المحاصرين في المنزل المهدوم، نظرا لغياب الآلات اللازمة لذلك بسبب كمية الدمار الكبيرة في شوارع المخيم وطرقه وعند مداخله.



من ناحية أخرى ،اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من القرى شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى: دير نظام، وعجول، وأم صفا، ودير السودان شمال غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة سلون، جنوب المسجد الأقصى المبارك يدعى، محمود العباسي ، خلال عمله في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.