شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه بري: إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، إن إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية وتحويلها الى أرض محروقة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأشار نبيه بري، إلى أن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 وتعطل عمل اللجنة الخماسية.