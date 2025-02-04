شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين خلال عملية حاجز تياسير بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط جنديين إسرائيلييين قتلى خلال عملية حاجز تياسير التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من موقع العملية "هذه عملية صعبة فقدنا فيها جنديين من قوات الاحتياط".

وفي سياق مختلف، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن "الوضع في مخيم جنين شمال الضفة الغربية "يسير نحو اتجاه كارثي وجميع سكانه غادروه".



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء في تصريحات لمديرة التواصل والاعلام في الأونروا، جولييت توما، خلال المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".



وقالت توما: "الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يسير نحو اتجاه كارثي"، مشيرا إلى أنه وفقا لتقارير الأونروا فإن "جميع سكان المخيم غادروه بحلول هذا الصباح".



وأشارت إلى أن "خدمات الوكالة انقطعت داخل المخيم لعدة أشهر متتالية، ثم توقفت تماما في أوائل ديسمبر الماضي، موضحة أن "سلسلة التفجيرات في المخيم من قبل القوات الإسرائيلية، الأحد الماضي، أدت إلى تدمير أو تضرر 100 منزل بشدة".