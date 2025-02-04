شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على مدينة طولكرم

الدمام - شريف احمد - وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، قيام القوات الإسرائيلية بهدم (57) منزلًا في كل من جنين والقدس وطولكرم وأريحا والخليل وسلفيت وقلقيلية، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2025.وكشف التقرير الصادر عن المركز عن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي (25) فلسطينيًا في الضفة الغربية، و (12) آخرين في قطاع غزة، فيما انتشلت فرق الإنقاذ في القطاع جثامين (188) شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر أكثر من عام، ليوثق ما مجموعه (226) شهيدًا و(170) جريحًا.فيما بلغت حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 3 فبراير 2025، (48426) شهيدًا، وعدد الجرحى للفترة نفسها (118299) جريجًا.وقصفت قوات الاحتلال، وقتلت وجرحت فلسطينيين، خلال الأيام السبعة الماضية، في بلدة قباطية ومدينة ومخيم جنين ومخيم نور شمس في طولكرم ومخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس ومخيم العروب في الخليل، وجرفت قوات الاحتلال البنية التحتية في شوارع عدة ومرافق وبنى تحتية في مدينة طولكرم ومخيمها، وفي بلدة طمون في طوباس.وبين المرصد أن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها للقطاع الصحي الفلسطيني وبخاصة في طولكرم، واقتحمت مشفى الهلال الأحمر، وقسم الطوارئ في مشفى ثابت ثابت، وبدأت حصارًا حول مشفى الإسراء التخصصي فيما أخضعت موظفيه للتفتيش، واحتجزت مركبة إسعاف في محيطه ونكلت بطاقمها، ووصلت حصارها للمشفى الحكومي في طولكرم.وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد الخيرية، وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية على المساجد، بلغ عدد مقتحمي المسجد الأقصى المبارك (2433) مستوطنًا إسرائيليًا في سبعة أيام، ضمن اقتحامات شبه يومية للأقصى.