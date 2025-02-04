الخليج اليوم .. صحيفة كويتية تكشف تفاصيل الحكم بحبس مواطن سعودي 7 سنوات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت صحيفة "السياسة" الكويتية بأن محكمة التمييز قضت بحبس سعودي يعمل مراسلا في وزارة العدل 7 سنوات، كاشفة عن جريمته.

وحسب "السياسة"، قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبد الله بحبس سعودي يعمل مراسلا في وزارة العدل 7 سنوات، لتزويره الجنسية الكويتية.

وحكمت المحكمة بتغريم المتهم 498 ألف دينار عن مزايا جنسية كويتية مزوّرة وانتحاله صفة ابن كويتي مختفٍ منذ عام 1995، واستيلائه على 62 ألف دينار رواتب من وزارة العدل و5750 دينارا من بنك الائتمان و20 ألفا من هيئة القوى العاملة و17 ألف دينار من "الرعاية السكنية"، وفق "السياسة".

وتؤكد الحكومة الكويتية، أن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.



