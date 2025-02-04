الخليج اليوم .. فريق طبي سعودي يصل إلى دمشق لدعم القطاع الصحي وإجراء العمليات المعقدة (صور)

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أخبار العالم العربي

تاريخ النشر:04.02.2025 | 11:03 GMT

وصل فريق طبي سعودي تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار دمشق في مهمة إنسانية لدعم القطاع الصحي في سوريا وإجراء عمليات جراحية معقدة.

ويتكون الفريق من 61 طبيبا واختصاصيا في مجالات مختلفة، تشمل جراحة القلب، والأعصاب، والعظام، وجراحة الأطفال، وطب العيون، بالإضافة إلى طواقم تمريضية وفنية مدربة على أحدث التقنيات الطبية.

ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج "نور السعودية" و"نبض السعودية"، اللذين يهدفان إلى إجراء عمليات جراحية مجانية للمرضى المحتاجين، وتخفيف الضغط على المستشفيات السورية التي تعاني من نقص في الكوادر والمعدات الطبية.

كما سيتولى الفريق تدريب الطواقم المحلية على أحدث أساليب العلاج والتدخلات الجراحية المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي.

وتُعد هذه المهمة جزءا من المبادرات المستمرة التي ينفذها مركز الملك سلمان في عدد من الدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية، حيث سبق أن قدم الدعم للقطاع الصحي في اليمن، السودان، ولبنان عبر إرسال فرق طبية متخصصة وإمدادات دوائية وتجهيزات طبية حديثة.

ومن المتوقع أن تستمر مهمة الفريق لعدة أيام، يتم خلالها إجراء مئات العمليات الجراحية المعقدة، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية للمرضى المحتاجين، في خطوة تعكس التضامن الإنساني والدور البارز للمملكة في دعم الشعوب المتضررة حول العالم.