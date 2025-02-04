شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: نرفض خروق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء قطر، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني رفض بلاده الكامل لخروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية.

وأضاف، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان، "نسعى إلى تحقيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية".

وأكد التزام دولة قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية.

وجدد الترحيب بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، معربا عن تطلعه بتحقيق شراكة مع لبنان