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أبو الغيط يلتقي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

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أبو الغيط يلتقي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وذلك بمقر الأمانة العامة.


وصرح وزير مفوض، جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول مستجدات الوضع الفلسطيني في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، فضلا عن سبل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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