شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كبير في نظام بشار الأسد، يسلم نفسه للسلطات السورية الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

أفادت مصادر اعلامية أن اللواء محمد الشعار، وزير الداخلية السابق في نظام بشار الأسد، قام بتسليم نفسه للسلطات السورية الجديدة.

يُذكر أن الشعار كان من أبرز الشخصيات الأمنية خلال فترة الأزمة السورية، حيث تقلد منصب وزير الداخلية منذ عام 2011، ولعب دورًا محوريًا في إدارة الأجهزة الأمنية التي واجهت الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وتأتي خطوة تسليم نفسه في ظل التغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها سوريا عقب تشكيل السلطات الجديدة، وسط مطالبات شعبية ودولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الأزمة.

حتى اللحظة، لم تصدر الجهات الرسمية أي تصريحات حول تفاصيل التسليم أو الإجراءات التي ستُتخذ بحق اللواء الشعار.