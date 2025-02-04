شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء في العدوان على قطاع غزة إلى 47.540 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

آلاف الشهداء تحت الأنقاض

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47.540 شهيدًا و111.618 جريحًا بينهم أطفال ونساء وحالات خطيرة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 22 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 20 شهيدًا منتشلًا، وشهيدان متأثران بإصابتهما، و6 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأكدت الوزارة الفلسطينية وجود آلاف الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة.في نفس السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات، ومناطق متفرقة شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشرق مدينة خان يونس، مخلّفة دمارًا في ممتلكات الفلسطينيين.