شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من امتداد العدوان الإسرائيلى بالضفة الغربية إلى طوباس والان مع تفاصيل الخبر

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من امتداد العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، المستمرة في جنين وطولكرم إلى محافظة طوباس، مما أدى إلى مزيد من القتلى والدمار والنزوح.

وأكد المكتب أن تكتيكات قتالية شبيهة بالحرب يتم استخدامها، مما يثير المخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة بما يتجاوز معايير تنفيذ القانون.

وأفادت التقارير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 20 مبنى سكنيا في مخيم جنين للاجئين، مما أثر على أكثر من 50 عائلة كانت تقطن تلك المنازل.

كما حذر المكتب الأممي من أن القيود المشددة على الحركة في أنحاء الضفة الغربية لا تزال تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجبر الفلسطينيين على الانتظار لساعات طويلة عند الحواجز الإسرائيلية أو سلوك طرق التفافية طويلة للوصول إلى وجهاتهم.

وعلى الجانب الأخر أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن أسعار السلع بدأت تنخفض منذ سريان وقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات في غزة، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل النزاع.

ووفقا للبرنامج، أصبح لدى ثلث الأسر الآن وصول أفضل إلى الغذاء، إلا أن الاستهلاك لا يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل التصعيد لافته الي أن أكبر تحد يواجه السكان حاليا هو نقص السيولة النقدية لشراء الاحتياجات الأساسية.