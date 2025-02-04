شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة أسبوع.. وكيل الأمم المتحدة للإغاثة يقوم بجولة فى الأراضي المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

قال تقرير لمركز إعلام الأمم المتحدة، أن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ سيبدأ جولة بالأراضي الفلسطينية ومن المقرر أن يلتقي خلالها فليتشر مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، كما سيزور مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة بهدف الاطلاع المباشر على الوضع الحالي والتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة، وذلك في إطار زيارة تمتد لمدة أسبوع للأراضي المحتلة

وخلال زيارته، سيجري فليتشر لقاءات مع السلطات والشركاء الإنسانيين والعاملين في الخطوط الأمامية للاستجابة. وقد بدأ لقاءاته في رام الله، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وعدد من الوزراء في السلطة الفلسطينية.

كما التقى بشكل منفصل الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لمناقشة التحديات التي تواجه فرق الطوارئ.