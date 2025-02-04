شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.

وأوضحت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم /الثلاثاء/، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أن الشكوى نددت بانتهاكات اسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.

وأشارت الخارجية اللبنانية ، في شكواها ، إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، بالإضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.

وأكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي .. داعية مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية ، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل احترام التزاماتها .. مطالبة بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.