شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مرسوم أميرى بتعديل وزارى وتعيين وزير للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري نص على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، كما نص على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا "، اليوم /الثلاثاء/، بصدور مرسوم رقم 21 لسنة 2025، بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الكويتي، يتم الآتي: "مادة أولى يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، مادة ثانية يعين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".