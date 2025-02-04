شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الشيخ عبدالله علي السالم يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم لسموه الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وصدر مرسوم أميري بتعديل وزاري، اليوم الثلاثاء، نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.



وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 21 لسنة 2025 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه التالي: فهد يوسف سعود الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

مادة ثانية: يعين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح - وزيرا للدفاع.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



نص مرسوم تعيين وزير الدفاع