كريستيانو رونالدو: أنا الأفضل في التاريخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: في مقابلة قد تكون الأكثر سخونة وجرأة في مسيرته الكروية، قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي الحالي وأسطورة ريال مدريد السابق، إنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، ولا يرى لاعباً أفضل منه في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وأضاف رونالدو :"الأرقام تقول ذلك، أنا لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالاً على الإطلاق، يمكن للناس أن يحبوا ميسي أو مارادونا أو بيليه، وأنا أحترم ذلك نعم، لكنني الأكثر اكتمالاً والأرقام تقول ذلك".

وأضاف :"لم أر لاعباً أفضل مني في تاريخ كرة القدم وأنا أقول الحقيقة من قلبي، أنا سريع، أنا قوي، أسجل بالرأس أو باليسرى، لا يوجد من هو أكثر اكتمالاً مني. أنا أفضل لاعب في التاريخ. أؤمن بذلك حقًا".

كريستيانو رونالدو ظهر على الشاشة في مقابلة من المتوقع أن تكون الأكثر صراحة في مسيرته المهنية. وفي حواره مع إيدو أجيري، صديقه القديم وزميله في برنامج "أصدقاء إيدو" الجديد على قناة "لا سيكستا"، يفتح رونالدو الباب أمام حياته داخل وخارج الملعب.

ويتحدث رونالدو، الذي يلعب حاليًا مع نادي النصر السعودي عن مسيرته الكروية الاستثنائية، بما في ذلك فترة وجوده في ريال مدريد، حيث سجل 450 هدفًا خلال 438 مباراة.

وقد ضمن له سجله هناك مكانًا دائمًا بين نخبة كرة القدم، لكنه يتعمق في جوانب أقل شهرة من حياته ومسيرته المهنية خلال هذه المقابلة الحصرية.

كما تحدث النجم البرتغالي عن رحيله عن ريال مدريد، وأدلى بتعليقات عن ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وتكيفه مع الحياة وكرة القدم في السعودية.

وقال أجيري الذي أجرى اللقاء مع رونالدو: "تحدثنا بصراحة عن شعوره بأنه الشخص الأكثر متابعة بمنصات السوشيال ميديا على هذا الكوكب، وكيف يدير حياته العائلية، والضغوط التي يواجهها".

وتُعد حياة رونالدو في المملكة العربية السعودية من الجوانب المثيرة للاهتمام التي تناولها هذا التقرير. فهو يشاركنا بملاحظات مؤثرة ليس فقط حول بيئته الجديدة، بل وأيضًا ما تعنيه هذه البيئة لعائلته، وخاصة أطفاله الخمسة وشريكته جورجينا رودريجيز.

وتلتقط المقابلة جوهر حياة رونالدو وهو يصف الحياة اليومية، ووضعه الطبيعي الجديد، والإثارة التي يبعثها التنافس في هذه المرحلة من حياته المهنية.

ويؤكد أجيري على الفضول الفكري وراء نجاح رونالدو، مشيرًا إلى تفاني النجم في إعداده البدني والعقلي. ويضيف: "الأمر لا يتعلق بالموهبة فحسب، بل يتعلق بالعمل الجاد والتعلم المستمر. يعرف كريستيانو عن التغذية الرياضية والتعافي أكثر من معظم الرياضيين المحترفين".

ويتجلى هذا التفاني من خلال قدرة رونالدو المذهلة على البقاء في قمة مستواه حتى مع اقترابه من الأربعين.

وفيما يتعلق بعالم كرة القدم، من المقرر أن يقدم رونالدو تقييمات صريحة للاعبين الحاليين، ويناقش كيف ينظر إلى نجوم مثل مبابي وفينيسيوس جونيور. كما يتناول التكهنات حول ما إذا كان في مرحل ما قريباً من نادي برشلونة، حيث يقول: "كنت قريبا للغاية"، ملمحًا إلى ما كان يمكن أن يحدث لو كانت الظروف مختلفة.

كما أن الثقل العاطفي الذي خلفه وداعه لريال مدريد يشكل جزءًا لا يتجزأ من المحادثة. ويتحدث رونالدو عن الألم الذي شعر به عندما ترك هذا النادي المحبوب ثم الانتقال إلى يوفنتوس ومانشستر يونايتد والآن النصر. ويعلق أجيري بشكل واضح: "كان رحيله صعبًا بالنسبة لي لأنه مثلي الأعلى".

"لا يتعلق الأمر فقط بالرياضي المذهل الذي يعرفه الجميع؛ بل يتعلق أيضًا بكريستيانو كأب، وكصديق، وكشخص يواصل السعي لتحقيق العظمة حتى بعد كل ما حققه"، هذا ما علق به أجيري، مجسدًا جوهر المقابلة.

ومن المتوقع أن تكون المقابلة رائدة ومستنيرة، حيث تترك للجماهير والنقاد على حد سواء الكثير من الأمور التي يتعين عليهم التفكير فيها بينما يفتح نجم كرة القدم قلبه وعقله.

من المؤكد أن مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم سيتابعون ما يمكن أن يكون أحد أهم المقابلات النهائية مع الأسطورة رونالدو بينما يواصل تألقه على أرض الملعب في السعودية.