شكرا لقرائتكم خبر عن القناة 12 الإسرائيلية: 6 مصابين فى إطلاق نار على حاجز تياسير شرق جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن وقوع 6 إصابات في عملية إطلاق نار على حاجز تياسير شرق جنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل منفذ عملية إطلاق النار.

أتى ذلك، عقب مهاجمة مستوطنين إسرائيليين قرية سوسيا في الضفة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

إذ رشق مستوطنون عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات، حسب ما أعلنت السلطات المحلية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، مساء أمس الاثنين.