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ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الألمانى المستجدات الإقليمية والدولية

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ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الألمانى المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود الإثنين، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - خلال زيارته الحالية للمملكة - المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت قناة "الإخبارية" ، أن الجانبين استعرضا ،خلال جلسة المباحثات الرسمية، أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل دعمها وتعزيزها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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