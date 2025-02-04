شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الألمانى المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الإثنين، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - خلال زيارته الحالية للمملكة - المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن الجانبين استعرضا ،خلال جلسة المباحثات الرسمية، أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل دعمها وتعزيزها.