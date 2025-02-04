الخليج اليوم .. بالفيديو.. لحظة دخول أحمد الشرع إلى الكعبة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الإثنين، في مقطع فيديو متداول خلال دخوله وخروجه من الكعبة المشرفة في الحرم بمكة المكرمة.

ووصل الشرع إلى مدينة جدة في السعودية، الإثنين، لأداء مناسك العمرة وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه.

وزار الشرع العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من جانبها، أعلنت الرئاسة التركية صباح الإثنين، أن الشرع سيزور البلاد الثلاثاء استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.