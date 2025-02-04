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الخليج اليوم .. بالفيديو.. لحظة دخول أحمد الشرع إلى الكعبة

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الخليج اليوم .. بالفيديو.. لحظة دخول أحمد الشرع إلى الكعبة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ظهر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الإثنين، في مقطع فيديو متداول خلال دخوله وخروجه من الكعبة المشرفة في الحرم بمكة المكرمة.

 

ووصل الشرع إلى مدينة جدة في ، الإثنين، لأداء مناسك العمرة وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه.

 

 

 

وزار الشرع العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد حيث التقى الأمير .

 

من جانبها، أعلنت الرئاسة التركية صباح الإثنين، أن الشرع سيزور البلاد الثلاثاء استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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