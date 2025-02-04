الخليج اليوم .. السعودية واليابان توقعان مذكرتي تفاهم حول إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية ونوع من تأشيرات الزيارة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت السعودية واليابان اليوم الاثنين، مذكرتي تفاهم حول إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية والإعفاء من التأشيرة.

وفي التفاصيل، رأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الياباني إيوايا تاكيشي، اليوم الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو، الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له ببداية الاجتماع، أن "مرور 70 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان هو شهادة على الشراكة المستمرة والقيم المشتركة"، معربا عن "تفاؤله بالخطوات المتخذة لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبر وزير الخارجية السعودي عن تطلعه إلى أن يثمر الحوار الاستراتيجي عن نتائج ملموسه تسهم في الأمن والاستقرار من خلال مواءمة الجهود والبناء على المصالح المشتركة.

وذكرت "واس" أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

كما وقع الجانبان على مذكرتي تفاهم، الأولى لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية واليابان، والثانية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الزيارة القصيرة الأجل.

وحضر الاجتماع السفير السعودي لدى اليابان غازي بن فيصل بن زقر، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد اسماعيل.

المصدر: "واس"