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وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات

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وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات

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القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية .


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي اليوم الاثنين من نظيره التركي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية.


وتناول الاتصال، بين الوزيرين، بحث العلاقات الثنائية حيث أكدا الحرص المشترك على تطويرها من خلال زيادة التعاون في عديد مجالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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