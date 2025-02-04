شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية .



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي اليوم الاثنين من نظيره التركي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية.



وتناول الاتصال، بين الوزيرين، بحث العلاقات الثنائية حيث أكدا الحرص المشترك على تطويرها من خلال زيادة التعاون في عديد مجالات.