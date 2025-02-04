شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائرى يبحث مع مسؤول أمريكى تعزيز التعاون الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، في اتصال هاتفي تلقاه الاثنين من رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون، تعزيز التعاون الدفاعي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- أن الاتصال يأتي بعد توقيع الجزائر، يوم 22 يناير الماضي، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين، من قِبَل كل من الفريق أول السعيد شنقريحة عن الجانب الجزائري، والفريق أول مايكل لانغلي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "الأفريكوم" عن الجانب الأمريكي.



وأعرب الجانبان -خلال الاتصال- عن عزمهما تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي، كما تطرقا إلى السياق الإقليمي والدولي.